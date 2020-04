Emergenza Coronavirus, le iniziative della Fiorentina - Tutti guariti, anche la Fiesole aiuta

vedi letture

Tutti guariti. Questa la buona notizia domenicale con cui la Fiorentina ha potuto constatare la negatività dei tamponi effettuati da Vlahovic, Cutrone e Pezzella, tutti e tre in precedenza risultati positivi al coronavirus Covid-19. Questo naturalmente però non ferma la raccolta fondi volta a sostenere le strutture ospedaliere toscane, ma in particolare della città metropolitana di Firenze, "Forza e cuore" aperta ormai due settimane fa sul portale GoFundMe.

Rocco Commisso ha aperto le danze, immettendo un'iniziale donazione da 250mila euro, seguito da tanti tifosi e da quei calciatori come Ribery - imitato poi da tanti altri compagni - che non hanno esitato a mettersi una mano in tasca ed estrarre migliaia di euro: l'ex Bayern da solo ne ha donati 50mila, Chiesa altri 10mila. Hanno partecipato poi tifosi, singolarmente ma anche gruppi organizzati come i Viola Club. In totale la cifra raccolta ha superato quota 760mila euro, di cui una buona parte è già stata utilizzata dalla Fondazione Santa Maria Nuova Onlus.

Oltre poi ai tanti appelli privati lanciati dai singoli giocatori va evidenziato il grande lavoro compiuto Oltreoceano dal presidente Commisso che, in uno scenario in cui gli Stati Uniti stanno affrontando numeri già maggiori, è riuscito a muovere grandi risorse dalla sua New York, oggi principale focolaio statunitense. Tra grandi aziende (vedi Discovery) e privati illustri, su tutti l'ex sindaco Rudolph Giuliani, sono arrivate decine di migliaia di euro. A rinsaldare un'unione sempre più forte, come testimoniato anche dalla grafica pubblicata dal club toscano, che recita: "Firenze, New York. Così lontani, così vicini".

Ultimo, ma non ultimo, il bel gesto della Curva Fiesole: la principale fonte della tifoseria gigliata, infatti, si è schierata in prima linea negli aiuti a tutto il personale sanitario impegnato in prima linea nella lotta al virus, recapitando materiale di vario genere ad alcuni punti cittadini della Fratellanza Militare e della Misericordia. Il popolo viola non ha voglia di tirarsi indietro proprio adesso, quando c'è bisogno di unità e compattezza. Seppur a distanza di sicurezza.