Emergenza Coronavirus, le principali Leghe europee chiederanno il rinvio di Euro2020

vedi letture

Secondo quanto riportato da Tuttosport, questa mattina le principali Leghe calcistiche europee, con la Serie A in testa, chiederanno alla UEFA di rinviare al 2021 l'Europeo al momento previsto per questa estate. Il calcio italiano, insieme a Premier, Liga, Ligue 1 e Budesliga, si riuniranno in videoconferenza per chiedere lo slittamento o addirittura, come detto, il rinvio, della competizione per Nazionali, con l'obiettivo di dare la possibilità a tutti di terminare i rispettivi campionati nazionali.