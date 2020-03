Emergenza Coronavirus. Malagò: "Contrario al Decreto Dignità. Solo in Italia questa legge"

La Gazzetta dello Sport riporta alcune parole del presidente del CONI, Giovanni Malagò, che ha affrontato l'argomento relativo al Decreto Dignità: "Io ero già contrario perché queste norme avrebbero indebolito i club italiani. In Europa non c’è nessuno che abbia una legge del genere. Se e si mettono in cassa integrazione i dipendenti, se si interrompono i versamenti fiscali e si sospendono i mutui, è chiaro che ci troviamo in una situazione di emergenza. E ritengo giusto che si provi a puntare su cose che non si è riusciti ad ottenere prima. Come appunto la vicenda del divieto delle sponsorizzazioni e della pubblicità delle società di betting".