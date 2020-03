Emergenza Coronavirus. Napoli, Samp, Genoa e Torino non hanno pagato stipendi di febbraio

La Juventus si è mossa in largo anticipo per trovare un accordo con calciatori e allenatore circa una riduzione degli stipendi, ma in Serie A ci sono altri casi più particolari. Secondo La Repubblica, ad esempio, Napoli, Sampdoria, Genoa e Torino non hanno ancora pagato gli emolumenti di febbraio. I calciatori si sono rivolti all'AIC, lamentando di aver giocato regolarmente in quel periodo e di non aver ricevuto lo stipendio.

Quali ragioni. Per quale motivo non è stato ancora corrisposta la mensilità di febbraio? Per il quotidiano le ragioni potrebbero essere due: voler conservare liquidità in cassa in un momento d'incertezza e, ragione più politica, arrivare al tavolo dei negoziati con una maggiore forza contrattuale. Domani ci sarà la riunione tra FIGC, Lega Serie A e AIC per discutere proprio il congelamento degli stipendi.