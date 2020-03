Emergenza Coronavirus. Oggi assemblea di Lega A: si va verso lo stop degli allenamenti

La Serie A va verso lo stop agli allenamenti almeno per un'altra settimana. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nell'assemblea di Lega di oggi, ore 12, verrà presa questa decisione. Sette club su venti sono in quarantena e non potrebbero allenarsi di certo e la ripresa del campionato è lontana: per questi motivi si va nella direzione dello stop, anche perché non avrebbe senso andare allo scontro tra i club e l'AIC.