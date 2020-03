Emergenza Coronavirus. Video Tg Leonardo del 2015, Capua: "Covid-19 non c'entra"

Nel corso degli ultimi giorni è tornato a circolare in Rete, tramite social e non solo, un video risalente al 2015 del Tg Leonardo, ma la virologa Ilaria Capua che dirige l’One Health Center of Excellence, all’Università della Florida, ai microfoni del TG1 ha precisato: "Assolutamente no. Il Covid-19 è un virus che deriva dal serbatoio selvatico. Non sappiamo ancora quante specie animali abbia colpito prima di arrivare all’uomo. Vorrei dire ai complottisti che il codice a barre, la sequenza, di quel virus di cui si parla nel TgrLeonardo, è parte integrante della pubblicazione".