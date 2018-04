Emerson: "Juve, serviranno due partite perfette. Real favorito"

© foto di Federico De Luca

L'ex centrocampista di Juventus e Real Madrid, Emerson, ha rilasciato un'intervista a Marca in vista della doppia sfida tra i bianconeri e i Blancos in Champions League: "Credo che gli spagnoli siano favoriti, dei bianconeri ammiro molto l'organizzazione e la mentalità competitiva. La Juve è comunque molto forte e il merito è della dirigenza che riesce sempre ad acquistare giocatori che tramandano sempre la voglia di vincere ogni partita. La cosa importante della squadra non sono soltanto i titolari ma anche quelli che danno profondità alla rosa e sempre danno qualcosa subentrando. Come ho detto il Real parte favorito, ha vissuto un momento difficile però ha recuperato. Non ho mai pensato che la squadra fosse in crisi, è successo ciò che succede a tutte le squadre che vincono la Champions: un momento di difficoltà. La Juve dovrà giocare due partite perfette, deve fare un grande sforzo collettivamente, stare molto bene tatticamente per annullare l’attacco del Real".