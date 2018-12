© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le emozioni non finiscono, al Mapei Stadium. A due minuti dall’1-1 di Brignola, il Torino si riporta in vantaggio. Merito di Iago Falque, che batte sulla barriera la punizione ma poi anticipa tutti sul cross di Aina dalla sinistra. Consigli battuto, Torino di nuovo avanti in casa del Sassuolo, 2-1 a firma Iago Falque.