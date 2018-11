Empoli, a gennaio servono rinforzi: può arrivare un calciatore per reparto

L'Empoli di mister Giuseppe Iachini si prepara al mercato di gennaio. Perché Tuttosport in edicola scrive che la formazione toscana acquisterà calciatori per inseguire la salvezza: all'appello manca un attaccante e probabilmente un centrocampista e un difensore. Il tecnico che ha da poco sostituito Aurelio Andreazzoli è chiamato a indicare alla dirigenza i rinforzi ideali per puntare alla permanenza in Serie A.