Empoli, Accardi: "Col Frosinone importante ma non è la gara della vita"

© foto di Federico De Luca

Il ds dell'Empoli, Pietro Accardi, ha parlato a Il Tirreno della gara di domenica contro il Frosinone. "E' una sfida importante ma non è la partita della vita. Siamo alla nona giornata di campionato e mi pare un po’ presto per considerarla decisiva. È chiaro che, giocando contro una diretta concorrente, i punti in palio sono pesanti. Ma, ribadisco, non è la partita della vita. D’altra parte il discorso è chiaro: se vinciamo non siamo salvi, quindi se perdiamo non siamo retrocessi. È talmente tanto lungo il percorso da dover affrontare che oggi non ha senso pensare che tutto, o molto, si possa semplicemente decidere domenica allo Stirpe. Formalmente è una gara come le altre per il semplice motivo che non è uno spareggio è che mette in palio gli stessi punti delle altre. Poi, ribadisco, è sicuramente una gara importante. E per tanti motivi. Ad esempio il fatto che giochiamo contro un avversario che partecipa al nostro stesso mini-campionato, quello per la salvezza. E quindi, possiamo e dobbiamo giocarcela cercando di dimostrarci migliori sul campo. Il resto, poi, è una conseguenza di questo discorso. Ovvero dobbiamo cominciare a raccogliere almeno una parte di quello che seminiamo. E mi dispiace soprattutto per i ragazzi. Il destino di una squadra non si decide in 9 turni di campionato, ma riuscire a raccogliere quello che meritiamo, niente di più, ci darebbe una spinta ulteriore per proseguire con il lavoro che stiamo portando avanti".