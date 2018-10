Empoli, Accardi: "E' arrivato il momento di raccogliere quanto seminato"

Fonte: Parmalive.com

Il direttore sportivo dell'Empoli Pietro Accardi ha parlato a Il Tirreno della stagione degli azzurri: "Dobbiamo cominciare a raccogliere almeno una parte di quello che seminiamo. E mi dispiace soprattutto per i ragazzi. Il destino di una squadra non si decide in 9 turni di campionato, ma riuscire a raccogliere quello che meritiamo, niente di più, ci darebbe una spinta ulteriore per proseguire con il lavoro che stiamo portando avanti. Vedo ogni giorno i ragazzi dare il massimo e mi piacerebbe che fossero premiati i loro sacrifici e il loro impegno".