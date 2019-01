Empoli, Almendra e Piazon al momento restano solo suggestioni

© foto di Imago Sportfotodienst

Ultime sul mercato dell'Empoli da La Nazione. Da Napoli è infatti arrivata la voce su un possibile approdo dall’argentina di Agustin Almendra, gioiellino classe 2000 del Boca Juniors: lo manderebbero in azzurro ad ambientarsi in cambio di buoni uffici per Traore - sottolinea il quotidiano - ma la dirigenza empolese si è affrettata a dire che non c’è nessuna ipotesi al riguardo. Almendra è stato paragonato a Riquelme, la suggestione è intrigante ma al momento resta tale, così come quella che vorrebbe l’Empoli sulle tracce dell’attaccante del Chelsea Lucas Piazon. Poco impiegato da Sarri, il brasiliano classe 1994 è seguito anche dal Torino.