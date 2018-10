Empoli, Andrazzoli: "Mi aspetto il piglio che abbiamo sempre dimostrato"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un Empoli che deve lottare per la salvezza col coltello fra i denti. È questo che Aurelio Andreazzoli, in conferenza stampa, chiede ai suoi giocatori: "A livello di spirito i ragazzi si sono sempre comportati bene, scendendo in campo con il giusto atteggiamento. Anche domani mi aspetto di vedere il piglio che abbiamo sempre avuto e dimostrato. Anche in questa stagione dove, anche a fronte di avversari importanti, abbiamo sempre giocato con la stessa voglia, provando ad imporci senza timore reverenziale”.