Empoli, Andreazzoli: "Il Milan è ben guidato. Complimenti a Gattuso"

Fonte: empolichannel.it

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato alla vigilia della sfida col Milan: "Il Dna di questa società e del nostro presidente è chiaro, noi cerchiamo il gioco, ma sappiamo anche che è importante è il risultato. Noi crediamo che questo arrivi attraverso il bel calcio, ma se mi chiedete di barattarlo coi punti lo faccio perché ci servono. In ogni caso la nostra filosofia è chiara, noi cerchiamo il ‘bello’ utile. Il nostro è un percorso lungo".

Sulle assenze: "L’ideale è sempre avere tutti i calciatori a disposizione, ma io preferisco parlare di quello che posso controllare. Devo guardare la squadra e pensare al modo di farla esprimere al meglio, andiamo avanti con l’idea di sfruttare i giocatori che ci sono".

Sulla formazione: "Ci poniamo sempre delle domande rispetto alle condizioni della squadra e agli avversari che abbiamo da affrontare. La disposizione tattica, però, è il minore dei problemi tra quelli che ti possono portare a conquistare un risultato. Contano di più l’applicazione, la voglia e la forza degli avversari".

I risultati: "Non c’è il rischio che subentri frustrazione, siamo consapevoli di quello che abbiamo fatto. Le difficoltà si possono eliminare con gli atteggiamenti giusti. Il confronto con le immagini e coi numeri ci dà la percezione di ciò che siamo, ma non è ovviamente la stessa cosa che vincere. I risultati servono, anche se adesso cerchiamo di poggiarci sulle certezze che abbiamo".

Sul Milan: "Io vedo, quando lo studio, una squadra che gioca con piacere, perché sa fare tutto. Sono bravi a palleggiare, hanno chiarezza di idee e sanno come fare gol. Tutti si mettono a disposizione del proprio allenatore, non sono cose che vengono per caso. Faccio i complimenti a Gattuso, la sua squadra dà la sensazione di essere davvero ben guidata".

Sugli errori: "Dobbiamo stare attenti a non ripetere quelli che abbiamo commesso col Sassuolo. Vorrei invece che si ripetessero le situazioni che nell’ultima partita ci hanno portato a fare bene".

Su Mchedlidze: "Penso che sia pronto e lo pensa anche lui. Serve l’occasione giusta, ma non dobbiamo avere fretta. Lui ha ottenuto un risultato importantissimo, è calato di peso ed è un altro atleta. Lo aiuterà in futuro. C’è una condizione che ha preso, penso che potrebbe essere quasi disponibile. L’augurio è che presto lo sia del tutto".

Su Romagnoli e Borini: "Li ho avuti a Roma, li incontro volentieri. Romagnoli era un bambino quando l’ho conosciuto, ora è un uomo e un patrimonio per il nostro calcio. Borini era stimatissimo da Luis Enrique, sono contento che abbia ritrovato il nostro campionato".