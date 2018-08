Empoli, Andreazzoli: "Mercato? Fiducia ai direttori, parlerà il campo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, alla viglia del match col Cagliari è intervenuto in conferenza stampa: “Innanzitutto voglio porgere le mie condoglianze a nome di tutta la squadra alle famiglie delle vittime della tragedia di Genova. Ci auguriamo che eventi del genere non si verifichino più e spero che dopo tutto il tam tam politico non si torni punto e a capo, ma si faccia di tutto affinchè questo non si ripeta più”.

Sul mercato: “Mi sono sempre fidato dei miei direttori e delle scelte che hanno fatto, quello era il loro compito e lo hanno fatto. Adesso io devo allenare i giocatori che ho a disposizione, ma la testimonianza del lavoro svolto la avremo sul campo”.

Sugli obiettivi: “Puntiamo alla salvezza e ce la giocheremo fino all’ultima giornata. Sarà un campionato interessante e ricco, pensiamo di essere ben predisposti ed è per questo che abbiamo fatto un mix di scelte pensando al futuro ma anche al presente, con giocatori giovani e di esperienza”, le sue parole riportate da Empolichannel.