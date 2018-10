Empoli, Andreazzoli: "Siamo una squadra che deve lavorare sui dettagli"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha commentato il pareggio di Frosinone: “Purtroppo abbiamo caricato questa gara perchè ci tenevamo a vincerla. Sapevamo di aver di fronte un avversario che non voleva perderla. Siamo arrivati qua un po’ preoccupati e non eravamo sciolti. I numeri dicono ampiamente che abbiamo fatto un buon lavoro e questa è una squadra che ci ha abituato a lavorare bene fino al fischio finale. Mi sarebbe dispiaciuto andare a casa senza un risultato positivo perchè, sul piano morale, sarebbe stata una mazzata”.

Dove migliorare?

“Intanto oggi tre gol li abbiamo fatti. Non mi sento di dire che non abbiamo difeso bene però c’è da migliorare. Noi siamo una squadra che deve lavorare sui dettagli e non possiamo far durare un’ora una partita che dura un’ora e mezza”.