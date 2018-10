Empoli, Antonelli: "Juve? Già battuta due volte. Ci vorrà anche fortuna"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luca Antonelli, terzino dell'Empoli, ha rilasciato una lunga intervista a La Nazione. Queste alcune battute: "Il rientro dall'infortunio? Sono contento, ma a Frosinone pensavo di portare a casa la vittoria. Purtroppo non me lo sono goduto in pieno. Quanto si soffre da fuori? E’ inevitabile, perché non puoi sfogarti in campo. Mi è dispiaciuto lasciare la squadra, adesso sono rientrato e spero di rimanerci. Come si ferma la Juventus? Io credo che loro siano tra le 4-5 squadre più forti d’Europa, perciò mi sembra anche piuttosto inutile star qui a sottolineare quanto sarà complicato fare risultato. Ci vuole fortuna, sono i più forti di tutti. Io sono riuscito a vincere sia col Genoa che col Milan, farlo anche con l’Empoli sarà difficilissimo ma noi certamente ci proveremo. CR7? Credo che insieme a Messi sia il giocatore più forte del mondo. Non si ferma da soli, ma giocando tutti insieme".