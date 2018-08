Empoli, Capezzi: "Abbiamo palleggiato in faccia al Genoa per 90 minuti"

© foto di Federico De Luca

Leonardo Capezzi, centrocampista dell'Empoli, ha parlato dopo la sfida contro il Genoa ai microfoni del sito ufficiale del club toscano: "C'è rammarico perché abbiamo disputato una grande partita palleggiando in faccia al Genoa per 90 minuti ma abbiamo concesso qualche ripartenza che l'avversario, di livello, ha saputo cogliere. Abbiamo però anche tanta fiducia perché la strada è quella giusta. Se non hai personalità non giochi così, fuori casa e in un campo così difficile. Abbiamo un'identità precisa e valori importanti. Mi sto trovando bene, aumenta la fiducia dopo un anno in cui ho trovato poco spazio. Mi sono trovato bene con il mister e i compagni, sono in un gruppo sano e tutto questo mi fa ben sperare".