Empoli, Caputo: "Campionato inizia oggi. Con Iachini siamo più compatti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Caputo, attaccante dell'Empoli autore di uno dei due gol che hanno portato gli azzurri alla vittoria contro l'Udinese, ha parlato in zona mista: "La cosa più positiva della partita è stata la vittoria. Non è stato facile., Siamo stati bravi e fortunati a saper soffrire, restando uniti, e la vittoria è arrivata. Il mio gol? Era gol assolutamente, ero tranquillo. Siamo entrati bene nel secondo tempo, poi l'Udinese ci ha schiacciato un po' perché è una squadra di qualità. Dobbiamo essere più bravi a segnare in contropiede. Dobbiamo anche dire grazie a Provedel che ha fatto una parata straordinaria nel finale. Adesso stacchiamo la spina: siamo all'inizio del nostro campionato. Era una partita non scontata e non facile perché penso che l'Udinese sia una grande squadra. Esonero di Andreazzoli e l'arrivo di Iachini? Ci dispiace per Andreazzoli perché abbiamo fatto una grande cavalcata l'anno scorso. Abbiamo fatto buone prestazioni senza raccoglierne i frutti. Ci siamo però messi subito a disposizione del nuovo mister. L'esonero è stata una sconfitta anche nostra. Adesso guardiamo avanti. Le differenze tra mister? Ha portato più compattezza di squadra, saper soffrire per raggiungere il risultato. Io tra i migliori attaccanti italiani? Sono contento per il mio inizio di campionato. Il gol di oggi è importante perché vale tre punti. Sosta che arriva nel momento sbagliato? Quando vinci vuoi dare continuità ai punti, ma la sosta ci servirà per crescere con il nuovo allenatore". A riportarlo è PianetaEmpoli.it.