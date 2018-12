Fonte: Dall'inviato Dimitri Conti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Caputo, attaccante dell'Empoli ha parlato così dopo il match vinto contro il Bologna in zona mista ai microfoni del nostro inviato in vista della gara di domenica contro la Fiorentina: "Sappiamo tutti l'importanza che ha per noi la partita del Franchi. Noi speriamo che tutti i tifosi dell'Empoli vengano a sostenerci a Firenze, perché abbiamo molto bisogno di loro, possono essere la nostra arma in più. Domenica andremo a giocarci la nostra partita, questa è la nostra mentalità. Con la Fiorentina sarà La Partita".