Empoli, Caputo: "Questa è casa mia. Ora voglio segnare anche in A"

© foto di Federico Gaetano

Francesco Caputo, protagonista assoluto della cavalcata dell'Empoli e della promozione del club azzurro in Serie A, ha parlato al Corriere Fiorentino: "Sono molto felice di quanto ho fatto in stagione, peccato solo non aver superato il record di gol di Eder come mi aveva chiesto il presidente. Ho comprato casa a Empoli per un atto d'amore. Per un giocatore, l'Empoli è la società ideale. Andreazzoli? Ha portato serenità e una mentalità vincente, esaltando le caratteristiche di ognuno di noi. Il mio sogno? Voglio giocarmi le mie carte in Serie A con l'Empoli".