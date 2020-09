Empoli, Corsi avvisa la Fiorentina: "Ricci predestinato: non lo dice, ma vorrebbe andar via"

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, in una intervista con Radio Sportiva, ha parlato del futuro del suo giovane talento Samuele Ricci, obiettivo di mercato della Fiorentina e non solo: “Giocatore predestinato, è al 70% delle sue possibilità. Avrà tempo e modo di completarsi a livello fisico. Non lo dice ma vorrebbe andar via. E' un ragazzo giovane e pulito e magari certe differenze non le coglie. Il percorso di completamento può farlo da noi”.