Empoli, Corsi: "Ci salveremo. Adesso dobbiamo iniziare a fare punti"

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Non sono preoccupato perché raccogliamo meno di quello che seminiamo ma sono dispiaciuto e deluso. Le cose gireranno, adesso dobbiamo cominciare a fare punti. Stanno facendo tutti bene, Caputo è stato decisivo nonostante il rigore sbagliato e il palo di Parma. Anche gli altri devono dare il massimo in attacco, visto che i numeri sono inferiori rispetto a quello che dobbiamo fare. Gli ex tecnici dell'Empoli stanno facendo benissimo altrove, noi abbiamo adesso Andreazzoli che fa giocare bene la squadra, cercando di giocare sempre a calcio. Il mio rapporto con il mister? Siamo molto sereni e fiduciosi, convinti che la strada giusta sia quella che abbiamo intrapreso. Andiamo sempre davanti al portiere avversario quattro o cinque volte a partita, dobbiamo migliorare nel fare gol. Siamo tutti concentrati e mancano 30 partite per tirare su il nostro morale. Se continueremo così ci salveremo con 5 o 6 punti di vantaggio".