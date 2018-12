Empoli, Corsi: "Fiorentina? Firmo per un pari. Di Lorenzo ricorda Hysaj"

Fonte: firenzeviola.it

© foto di Federico De Luca

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato a pochi giorni del derby al Franchi contro la Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno Toscana: "Il cambio Andreazzoli-Iachini? Lo scorso anno quando abbiamo mandato via Vivarini era perché credevamo che non fossero sfruttate le qualità dei giocatori migliori, Andreazzoli ha migliorato la fase difensiva e le qualità di palleggio di alcuni calciatori. Abbiamo affrontato con la solita mentalità la Serie A, ci siamo divertiti ma non facevamo risultati, basti vedere i risultati con Lazio, Frosinone e Parma. Faccio un grande in bocca al lupo a Pioli, che è uno dei migliori, ma penso che con un tecnico come Andreazzoli la Fiorentina potrebbe vedere esaltati i suoi giocatori tecnici. Il derby di domenica? Il pareggio lo prenderei subito anche se Iachini potrebbe "incazzarsi" per le mie parole... dopo quattro turni così belli, sottoscriverei un pareggio. L'Empoli poi giocherà per vincere, sarà una gara difficile perché la Fiorentina ha dei giocatori di caratura superiore, che giocano in Nazionale. Le sconfitte con una squadra giovane? A Empoli si assorbe bene, a Firenze è un po' più dura. La nostra è una tradizione che si è amplificata. Di Lorenzo? Se lo cediamo a gennaio è perché resterà per tutto l'anno: è però destinato ad andare altrove. Io lo paragono ad Hysaj".