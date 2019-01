Empoli, Corsi: "Su Traore l'Inter e una francese che gioca la Champions"

Fonte: FcInterNews

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato a Radio Radio del futuro del giovane centrocampista azzurro Ahmed Traore: "Ad oggi ce l’hanno chiesto 3-4 squadre, credo sia più un investimento che 3 di queste vorrebbero fare. Tra queste non ci sono Roma e Napoli, l’Inter invece sì. Ma per ora sono solo manifestazioni d’interesse, non c’è nemmeno una trattativa. Ma la scorsa settimana ci ha contattato anche una squadra francese, che gioca stabilmente in Champions League".