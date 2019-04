© foto di Federico De Luca

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato a Lady Radio: "Traoré ha passato un momento di stanchezza tra gennaio e metà febbraio. Lo abbiamo preservato e poi ha fatto vedere costantemente in allenamento i progressi ed ora sta strabiliando. Lasciando da parte la gara col Frosinone, a Torino si è confrontato con Matuidi ed ha fatto più figura lui del francese campione del mondo. Ieri si è ripetuto contro Allan e Zielinksi ed ha tenuto botta fino all’ultimo minuto. I voti dei quotidiani nazionali parlano chiaro. Ha 19 anni, è un predestinato ed un ragazzo straordinario. Un tecnico lo può impiegare tra l’altro in più ruoli e questo ne fa salire il valore. La Fiorentina ha avuto un prezzo di favore a gennaio, perché ad occhio il calciatore vale molto di più. Specie se dovesse continuare a fare questo tipo di prestazioni. Se mi sento di tranquillizzare sul trasferimento in viola? Per quanto mi riguarda sì. E’ stato chiesto dalla Fiorentina un supplemento di visite che ovviamente il ragazzo completerà. Qualcosa ha già fatto. Mi sento di dire che il ragazzo è a posto".