Empoli, Iachini: "Formazione? Pasqual e Antonelli non sono al massimo"

Il tecnico dell'Empoli, Beppe Iachini, è intervenuto in conferenza alla vigilia della sfida contro la Fiorentina parlando anche di alcuni singoli: "Pasqual non era al massimo ma sta recuperando, lo stesso Antonelli, vediamo un attimo, abbiamo un ultima seduta e dobbiamo valutare come stanno. Partita adatta per Acquah? Tutte le partite in questo senso possono essere adatte ad Afryie, dovremo valutare diversi aspetti. Io cerco di tenere tutti sulla corda. Le assenze della Fiorentina? Nell'arco della stagione a tutte le squadre capita di avere delle assenze, ci sta la Fiorentina ha una rosa adeguata per affrontare queste situazioni. Ci sono ragazzi che avranno voglia di voler mettersi in mostra", le parole riportate da Il Tirreno.