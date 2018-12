© foto di Federico Gaetano

Il tecnico azzurro, Giuseppe Iachini, ha commentato la sconfitta contro la Fiorentina ai microfoni di Radio Lady nel post gara: “Nel primo tempo la squadra aveva giocato bene, con personalità. Avevamo rischiato poco e ed eravamo riusciti a mettere in difficoltà la Fiorentina. Abbiamo commesso un’ingenuità su un fallo laterale e lo abbiamo pagato. Il secondo tempo volevamo ripartire in maniera giusta, ma abbiamo perso un ragazzo come Bennacer che per noi in mezzo è fondamentale. Sul piano del palleggio quell’episodio ci ha tolto qualcosa. Abbiamo anche sfiorato il pareggio con Caputo, ma Lafont è stato bravissimo. Sull’azione successiva abbiamo preso il 3-1 su un’imbucata centrale. Mi dispiace tanto per i nostri tifosi, volevamo regalargli una gioia”, riporta Empolichannel.it.