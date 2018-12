Empoli, Iachini sottolinea: "Basta con l'etichetta di difensivista"

© foto di Federico Gaetano

Beppe Iachini, tecnico dell'Empoli, parla a La Gazzetta dello Sport commentando l'ottimo momento della squadra toscana: "Solo Allegri ha fatto meglio di me? Casualità. Il nostro obiettivo resta quello di conquistare la salvezza. Quando ho iniziato il mio lavoro eravamo penultimi. Ora stiamo meglio in classifica, ma dobbiamo crescere. La media di quasi due gol e mezzo a partita? Questo è un dato statistico che mi piace sottolineare. Nella mia carriera ho vinto dei campionati in piazze diverse. Eppure la panchina importante non è mai arrivata. E sa perché? Nel calcio, come nella vita, a volte ti attaccano delle etichette. Che posi sono difficili, quasi impossibili da staccare. Io vengo accusato di essere un difensivista. Io che ho lanciato Icardi, Dybala, Belotti ed Eder. Io che nella passata stagione ho trasformato Politano in un attaccante esterno capace di segnare più di dieci gol. Io che con una squadra piccola come l’Empoli propongo due punte vere. Quanti in A giocano con due punte?".