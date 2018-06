Empoli, il Brescia punta Donnarumma: Cellino vuole regalarlo a Suazo

Il Lugano cerca un allenatore per la prossima stagione. Contatti indiretti con Gianni De Biasi per la panchina, è una possibilità. Ora la società svizzera aspetta di conoscere le richieste del tecnico. Il Lugano fa sul serio, nel mirino c’è De Biasi...

ESCLUSIVA TMW - Lugano, contatti con De Biasi per la panchina

Ascoli, Giaretta: "Salvezza meritata. Sottil e Gori pronti per la B"

Carpi, in tre potrebbero salutare: Giorico, Saber e Nzola

Venezia, Inzaghi: "Viviamo un sogno e vogliamo arrivare fino in fondo"

Livorno, monitorato Scalzi della Sanremese per il centrocampo

Salernitana, per la fascia sinistra piace Giron del Bisceglie

Cosmi: "Ho un contratto con l'Ascoli, non rinuncio di certo"

Avellino, 48 ore per il futuro di Foscarini. Ardemagni piace al Brescia

Verona, Grosso primo nome per la panchina. Brocchi alternativa

Foggia, altra batosta: niente mutualità, in fumo 1,5 milioni

Benevento, in arrivo i primi regali per Bucchi: domani la firma del tecnico

Salernitana, Il Mattino: "Sfida Lazio-Benevento per Sprocati"

Venezia, Tacopina: "Qualcuno mi prese per pazzo, ora ci giochiamo la A"

Carpi, pazza idea Kozak per l'attacco

Benevento, rinnovo in vista per Del Pinto: firmerà un triennale

Ha conquistato la promozione in Serie A con la maglia dell'Empoli, segnando ben 21 gol nell'ultima Serie B. Tuttavia Alfredo Donnarumma potrebbe restare in cadetteria: Il Mattino scrive che il Brescia di Massimo Cellino vuole regalare la punta classe '90 di Torre Annunziata al suo prossimo allenatore, l'ex punta di Cagliari, Inter e Benfica David Suazo.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy