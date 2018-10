Empoli, Krunic: "Peccato non essere riusciti a fare almeno un punto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista dell’Empoli Rade Krunic ha commentato ai microfoni di Radio Lady la sconfitta contro la Juventus: “Peccato davvero per non essere riusciti a portare almeno un punto a casa. Abbiamo fatto molto bene - sottolinea empolichannel.it - secondo me è stata un’ottima partita. Usciamo a testa alta, ma mi ripeto: peccato, non siamo riusciti come contro le altre big a fare punti. Soltanto contro il Milan abbiamo pareggiato ed è un gran peccato. Contro il Napoli sarà ancora più difficile di stasera, ma noi li affronteremo a testa alta per cercare di fare punti”.