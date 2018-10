Empoli, Krunic verso la gara col Napoli: "Voglio diventare come Zielinski"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rade Krunic, centrocampista dell'Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino in vista della prossima sfida di campionato contro il Napoli: "Che effetto mi farà ritrovare Zielinski? Siamo rimasti in contatto e siamo legati. Ci sentiamo sempre dopo le nostre prestazioni migliori e ci scambiano i complimenti. È un tipo di giocatore che mi piace molto e ammetto di stare provando a diventare come lui. Altri modelli? Mi piace De Bruyne. Perché corre per 90' e come si dice in Inghilterra è un giocatore box to box. Chi mi piace nel Napoli? Insigne e Zielinski. Perché è il classico centrocampista moderno e ha caratteristiche simili alla mie. Ma lui è più forte. Fa tutto per la squadra e non gli manca nulla: ha corsa, tecnica e tiro. La gara col Napoli? Sarà certamente difficile, perché loro sono una squadra importante. Soprattutto al San Paolo. Giocano bene e anche in Champions hanno dimostrato di avere i mezzi per affrontare le grandi d'Europa. Ma noi proveremo come sempre a fare un bel gioco e a fare punti".