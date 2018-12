© foto di Federico Gaetano

L'attaccante dell'Empoli Antonino La Gumina ha commentato così in conferenza stampa la sconfitta di ieri con la Sampdoria: "Abbiamo fatto una buona partita. Forse ci siamo abbassati troppo dopo aver segnato, subendo il gioco della Samp. L'importante però aver reagito. Purtroppo per quei due gol nel finale, ci resta il rimpianto per non aver ottenuto qualche punto, ma siamo sulla strada giusta".

Sulla partita col Torino di mercoledì: "Meglio giocare subito un'altra partita dopo questa sconfitta".