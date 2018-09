Empoli, Maietta: "Dobbiamo cercare di essere meno belli e più concreti"

Al termine della sfida contro il Sassuolo, il difensore dell'Empoli Domenico Maietta ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Preferivo più i punti dei complimenti. E' da un po' che facciamo delle belle partite però raccogliamo poco. Nel primo tempo abbiamo creato sette palle gol nitide. Non meritavamo questa batosta. Poi si sa son stati più bravi loro a concretizzare. C'è il rammarico di portare a casa zero punti".

Quanto è difficile intercettare Boateng?

"Fa tanti movimenti, soprattutto va in contro alla palla e questo permette ai centrocampisti di inserirsi. E' poi molto bravo in profondità, infatti noi cercavamo di non dargli quello. Nel primo tempo ho cercato di anticipare poi sono rimasto un po' fermo perchè pensavo la passasse indietro e invece è nato l'1-1".

Trovi differenze fra l'Empoli e altre "provinciali"?

"Io ho giocato sempre per la salvezza e per fortuna ci sono sempre riuscito. Quest'anno a Empoli facciamo un gioco spettacolare e che ci portiamo dietro dall'anno scorso. Solo che a volte facciamo pochi movimenti in avanti e dietro concediamo troppo e in A non è come in B. Dobbiamo cercare di essere meno belli e più concreti".