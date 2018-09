Empoli, Mchedlidze ammette: "Pensavo di non tornare più in campo"

Roma-Lazio, formazioni ufficiali: Florenzi avanzato, fuori Under

Juve, ultime verso il Napoli: Dybala titolare per la terza volta di fila

Napoli, ultime di formazione verso la Juventus: due dubbi per Ancelotti

Lazio, i convocati per il derby con la Roma: ancora out Radu

Napoli, la carica dei mille: tifosi non tesserati all'Allianz Stadium

Roma, Di Francesco vara la settima formazione in sette partite

Milan, col Sassuolo senza punte: Higuain e Cutrone in forte dubbio

Fiorentina, in programma un'amichevole per giovedì prossimo

Juve-Napoli, il doppio ex Ferrara: "La decideranno Allegri ed Ancelotti"

Genoa, i convocati di Ballardini: out Rolon e Lapadula

Addio ad Agnolin, il cordoglio dell'AIA per la scomparsa dell'ex arbitro

Atalanta, lesione per Masiello: salta la Fiorentina. I tempi di recupero

Roma-Lazio, il doppio ex Manfredonia: "Oggi i valori sono simili"

Caos ripescaggi, Giorgetti: "Entella ha diritto di giocare in B"

Chievo, i convocati per il Torino: out Tomovic

Udinese, i convocati per il Bologna: c'è Behrami

Atalanta, i convocati di Gasperini: out Masiello, c'è Ilicic

Intervistato da Il Tirreno , l'attaccante dell'Empoli Levan Mchedlidze ha ammesso di essere stato a un passo dall'addio al calcio giocato: "Ad un certo punto ho pensato che non sarei più tornato in campo. A settembre del 2017 è arrivato il periodo più duro. Facevo davvero fatica, Poi ho lavorato tasnto, dopo l'intervento il professor Cugat è stato eccezionale. E poi l'aiuto dei tifosi, dei compagni, la società, la mia famiglia. Tutti mi hanno stimolato".

