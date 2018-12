Empoli, Pasqual ricorda Astori: "Risolveva ogni problema"

© foto di Federico Gaetano

Nel corso della lunga intervista concesse alla Gazzetta dello Sport, Manuel Pasqual ricorda con affetto lo scomparso capitano viola Davide Astori: "Davide era quello che risolveva ogni problema. Quando Paulo Sousa mi tolse la fascia da capitano e io mi lamentavo mi disse: 'dimostra che si sbaglia'. Quando la fascia da capitano è andata a lui, ne sono stato molto orgoglioso. Eravamo molto legati, senza di lui c'è grande tristezza. Il 4 marzo è stato un giorno maledetto. Il direttore generale dell’Empoli mi chiamò piangendo, doveva parlarmi. Pensai subito alla mia famiglia, poi mi disse di Davide. E lì mi cadde il mondo addosso. Mi sentii perso e con il vuoto dentro. Potevo essere con lui, come successe a Sportiello la sera prima: averla vissuta da poco più lontano ha tolto solo lo 0,0001 per cento del disastro. Due sere prima di quella domenica eravamo a cena insieme. Il sabato mattina l’ho incontrato ancora: un mio amico mi aveva chiesto la sua maglia e Davide me la portò. Ma il mio amico non l’ha mai vista, quella sarà per sempre mia".