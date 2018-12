"Prima o poi doveva succedere". Riccardo Pecini, oggi direttore generale dell'Empoli, ritroverà da avversario la "sua" Sampdoria. E ne ha parlato a Il Secolo XIX: "Tornare al Ferraris sarà più coinvolgente emotivamente".

Se ne è andato in estate perché?

"Per la ricerca di qualcosa di diverso. Arrivi a un certo punto in cui rifletti e ti accorgi che un ciclo è terminato".

Ha scippato La Gumina alla Samp?

"L'offerta definitiva per La Gumina l'Empoli l'ha fatta quando il dirigente del Palermo mi telefonò per dirmi che la Sampdoria si era chiamata fuori. Pietro Accardi è testimone. Tanto è vero che noi in quel momento consideravamo nostra concorrente la Juventus".

Alcuni giocatori dell'Empoli sono accostati alla Samp. Traoré, Di Lorenzo, Bennacer, Zajc.

"Ci sono diversi giocatori qui che potrebbero esplodere definitivamente ad alto livello attraverso il passaggio a una realtà come quella della Sampdoria".