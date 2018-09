Empoli, rinnovi in vista per Veseli e Krunic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime notizia in casa Empoli, riportate da La Gazzetta dello Sport in edicola. Il difensore Frédéric Veseli (25) e il centrocampista Rade Krunic (24) potrebbero a breve estendere il contratto col club toscano. Attualmente in scadenza nel giugno 2021, entrambi potrebbero legarsi all'Empoli per un'altra stagione.