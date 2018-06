Empoli, su Zajc c'è il pressing di Nizza e Sampdoria

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Tirreno oggi in edicola fa il punto sul futuro di Miha Zajc, trequartista sloveno di casa Empoli. Ha giocato in Nazionale contro il Montenegro per novanta minuti e, da protagonista, è tornato con forza nel mirino di tanti club. Tra questi anche Nizza e Sampdoria con l'Empoli che vorrebbe però trattenerlo, facendolo partire solo in caso di offerte irrinunciabili.