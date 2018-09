Empoli, Terracciano: "Per noi sarà un banco di prova importante"

© foto di Federico Gaetano

Il portiere dell'Empoli Pietro Terracciano ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match con il Sassuolo: "Sarà una partita importante. Man mano che andiamo avanti col campionato abbiamo bisogno di conferme. Per noi sarà un banco di prova importante".

Nonostante il rientro di Provedel oggi giochi tu. Senti la fiducia?

"La fiducia la sento indipendentemente. Per me è importante far bene ma lo è di più farlo per la squadra".