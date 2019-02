Empoli, Ucan: "Siamo crollati dopo il gol di Piatek"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista dell’Empoli, Salih Ucan, ha commentato la sconfitta contro il Milan ai microfoni di Radio Lady: “Nel primo tempo siamo stati bravi, ma nella ripresa abbiamo sbagliato un passaggio e lì abbiamo preso gol. La rete di Piatek ci ha fatto crollare e dopo aver preso il secondo gol era davvero difficile rimettere la gara in sesto”.

L’atteggiamento è stato quello giusto? “Il Milan sta facendo bene e questo lo sapevamo. Sono molto forti e la partita era molto difficile. Oggi abbiamo perso, ora dobbiamo pensare subito alla prossima. Vogliamo recuperare al meglio per la prossima gara e tornare a vincere”.

Come stai vivendo questo momento? “Io quando entro in campo voglio fare sempre bene. Quando il mister mi dà la mia chance voglio provare a far gol o assist, dando tutto quello che ho. Poi alla fine è l’allenatore a scegliere: Iachini mi chiede qualità e giocate quando mi inserisce”.

Come si affronta questo momento? “Non dobbiamo pensare ai risultati delle altre, ma dobbiamo cercare di vincere già dalla prossima sfida contro il Parma. Sono tante le cose su cui dobbiamo migliorare”, le parole riportate dai colleghi di Empolichannel.it.