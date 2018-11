© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da La Nazione, Miha Zajc parla della sfida di domenica contro l'Atalanta e del derby sloveno con Josip Ilicic: "Ci aspetta una gara complicata perché andiamo ad affrontare una squadra che in questi ultimi anni ha saputo fare cose straordinarie. Ilicic? Ci conosciamo perché giochiamo insieme in Nazionale, sarà bello e stimolante perché stiamo parlando di un talento vero. Come giocatori siamo diversi, ma io cerco di seguire i consigli che mi dà".