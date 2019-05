Errori, rimpianti, un rigore fallito: Genoa-Roma finisce 1-1. Tutto nel finale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Genoa-Roma finisce 1-1: gol di El Shaarawy e Romero. Sanabria sbaglia dal dischetto nel finale.

All'improvviso, Genoa-Roma diventa una partita di calcio. Succede quando Stephan El Shaarawy. dopo 82 minuti di pura noia, s'inventa un diagonale di sinistro che lascia senza possibilità di replica il pur bravissimo Andrei Radu. È un lampo che lancia i giallorossi, ma chiede anche la replica dei rossoblù. Non pare destinata ad arrivare, invece al 90' Cristian Romero riesce inspiegabilmente a saltare da solo tra quattro uomini di Ranieri, battendo di testa Mirante. È 1-1, sarebbe la conclusione più degna di una partita in cui entrambe le squadre hanno attaccato con poche idee e pochissima convinzione. Nel finale, lo stesso Mirante neutralizza Sanabria dal dischetto: sarebbe stato un capovolgimento fin troppo pesante per la Roma, ma meritato per i suoi difensori. Il pari, comunque, non fa sorridere più di tanto Ranieri: l'Atalanta quarta è ora a tre punti. Va meglio al Genoa, che tiene quattro punti di vantaggio sull'Empoli, ma ha un calendario davvero ostico di qui alla fine.

OUT PANDEV E PASTORE -

Prandelli rimescola le carte in attacco: con Lapadula al fianco di Kouamé, sia Sanabria che Pandev vanno in panchina. Ranieri risponde con un 4-2-3-1 in cui la principale novità rispetto al 3-0 sul Cagliari è il ritorno di Zaniolo, con Cristante sostanzialmente preferito a Pastore e Pellegrini avanzato di conseguenza sulla trequarti.

"BELIN COME GIOCA BENE L'ATALANTA" -

Marassi, oltre che da uno stato del manto erboso non ottimale (eufemismo), è segnato dalla verve dei tifosi rossoblù, in aperta contestazione nei confronti di Preziosi. Compare così lo striscione che recita "Belin come gioca bene l'Atalanta", in riferimento all'addio a Gasperini dato 3 anni prima. Messaggi più bipartisan più avanti nella gara, quando i supporter genoani tributeranno i loro onori al Grande Torino: "Solo il fato li vinse".

RADU E LA PARATA DELL'ANNO -

Il primo tempo si apre con una ghiotta occasione del Genoa, autroe Miguel Veloso. I rossoblù partono bene e spingono parecchio in avvio, ma la parata dell'anno la fa Radu: intervento perfetto, per tempismo e reattività, sul colpo di testa a botta di sicuro di Fazio.

UNA GRANDE MASSA CONFUSA -

Il primo tempo continua così: una grande nebulosa indistinta di qualche bella giocata e qualche errore. Pellegrini ha una palla d'oro ma manca la porta, Romero dovrebbe appoggiare in porta una sponda di Kouamé ma spedisce addirittura in fallo laterale. Finisce senza gol, perché entrambe lo cercano alla rinfusa, a casaccio e senza alcuna costruzione coerente.

RANIERI E PRANDELLI CI PROVANO -

Il secondo tempo si apre con una bella (non impossibile) parata di Radu su Zaniolo da fuori, poi prosegue seguendo il canovaccio gettato nei primi 45'. Tanta noia, poche idee, di fatto non succede nulla. Così Ranieri ci prova: via Pellegrini e Zaniolo, dentro Schick e Kluivert per spingere sull'anteriore la trazione dei suoi. Prandelli risponde con Pandev inserito al posto di Lapadula.

EL SHAARAWY SEGNA AL PASSATO -

Tutto fa pensare che si vada verso uno 0-0 già scritto, poi arriva l'ex di turno: Stephan El Shaarawy. Cross da destra per Dzeko, che sul primo palo prolunga di testa. Biraschi dimentica El Shaarawy, che lancia una saetta col sinistro, imprendibile per Radu. A otto dalla fine, un lampo del Faraone apre le marcature.

ROMERO IN ZONA CESARINI -

A quel punto, la gara inizia davvero. Il Genoa non pare crederci molto, ma i difensori della Roma decidono di non marcare Romero, che tutto solo su angolo batte di testa Mirante. È 1-1, ma ci sarebbe addirittura il tempo perché diventi 2-1: al quinto di recupero il portiere giallorosso stende Sanabria. È calcio di rigore, ma l'attaccante di Prandelli lo batte malissimo, e Mirante lo neutralizza.

Il tabellino

GENOA-ROMA 1-1 (90'+1 Romero, 82' El Shaarawy)

Ammoniti: 90'+7 Rolon nel Genoa. 51' Zaniolo, 84' Kluivert nella Roma.

GENOA (4-3-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager (83' Sanabria), Radovanovic, Veloso; Bessa (90' Rolon), Lapadula, Kouamé. Allenatore: Cesare Prandelli.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi (89' Karsdorp), Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo (71' Kluivert), Pellegrini (66' Schick), El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Claudio Ranieri.