ESCLUSIVA TMW - -26 al Mondiale, Almiron: "Messi, è la volta buona"

© foto di Federico Gaetano

Manca sempre meno al Mondiale di Russia 2018, con le rose che vanno man mano delineandosi. E' ancora a quella dei 35 preconvocati quella dell'Argentina di Jorge Sampaoli dove tra i grandi d'attacco c'è chi trema con la prospettiva di restare a casa. Per commentare questo e non solo, Tuttomercatoweb.com ha sentito Sergio Almiron, oltre dieci anni di carriera in Italia e tutti ad alti livelli.

Che ne pensa dei convocati di Sampaoli? Quale big rischia?

"Non è facile dire a uno di questi big 'resti a casa'. Sarà un momento brutto anche per Sampaoli".

Può essere l'anno giusto?

"Speriamo, l'Argentina sta passando un brutto periodo. Se questa Nazionale vincerà il Mondiale, potrà essere importante e positivo anche per dimenticare quel che sta accadendo alla gente, che sta passando un momento complicato".

Sarà il Mondiale di Messi?

"Me lo auguro, se lo merita. E' una persona in gamba, me lo hanno sempre descritto come un ragazzo eccezionale e se lo merita. Poi è un campione, il numero uno al mondo e deve togliersi questo peso".

Da un sogno a un addio. Quello del suo amico Buffon alla Juventus.

"E' triste vedere Gigi dare l'addio alla Juventus. Non è bello che un portiere così chiuda ed è una persona eccezionale. E' un grande portiere, un grande professionista. Ha sempre avuto il sorriso anche nei momenti difficili, sarà brutto non vederlo più in campo ma questo è il calcio, questa è la vita. Gli faccio un grande in bocca al lupo per il futuro".