ESCLUSIVA TMW - -28 al Mondiale, Godoy: "Inghilterra, Panama non ti teme"

"Uno dei punti più alti della storia di Panama". A dirlo, direttamente dagli Stati Uniti in esclusiva per Tuttomercatoweb.com, è Anibal Godoy. Che a ventotto anni è una delle colonne della piccola Nazionale centroamericana, ottantacinque presenze con la maglia del suo paese e perno pure della mediana dei suoi San Jose Earthquakes. "Sono contento, chiaramente, per questa qualificazione e spero di essere in campo a questo Mondiale. Sarebbe un vero e proprio sogno", esordisce Godoy.

E' il punto più alto della vostra storia?

"Arrivare a Russia 2018 è stato un traguardo unico per il paese, per noi giocatori, per la Federazione, per la mia famiglia, per tutta la gente di Panama. E' senza dubbio uno dei più alti e grandi momenti della nostra storia".

Nel girone sfiderete Inghilterra e Belgio, mica due avversarie qualsiasi.

"Molto bene, no? Certo, speravamo in un gruppo più accessibile, ma qui dovremo fare un lavoro extra e non ci spaventa. Credo ci siano chance di passare, per tutti. Siamo al Mondiale e ogni Nazionale può ambire e puntare a fare qualcosa di buono. Cercheremo di fare risultato anche contro di loro, vedendo poi cosa ci riserverà il futuro".

Nel pre-Mondiale, siete caduti 6-0 contro la Svizzera, però.

"Siamo pronti, non vuol dire niente, anzi: abbiamo sbagliato quella gara e imparato dagli errori. Poi abbiamo giocato bene contro la Danimarca, a tutti capita un giorno sbagliato e quello è stato il nostro. Al Mondiale non accadrà, daremo il massimo".

Il più grande giocatore della vostra storia, Dely Valdes, è stato icona qui da noi, a Cagliari.

"Mi piacerebbe, molto venire in Italia. Vorrei giocare in una grande lega europea, ho sempre seguito l'Italia, Dely Valdes ha aperto porte importanti per noi in Europa e giocando un grande mondiale potremo far bene e metterci in mostra anche per il futuro".

La stagione, anche se c'è tutto il tempo per ripartire e rimediare, non è partita al top in MLS.

"Esatto. Voglio diventare campione con il San Josè e anche per il club: pensiamo in grande, sappiamo che è difficile ma abbiamo una grande rosa per fare bene".