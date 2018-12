ESCLUSIVA TMW - A.Marotta: “Gennaio, protagonisti Serie B e club in lotta per l’Europa”

“Il passo indietro rispetto alle variazioni della scorsa estate che prevedevano di non sovrapporre il mercato al campionato è dovuto al volersi uniformare agli altri mercati”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Alfonso Marotta. “Ero d’accordo con la riduzione delle date. I colpi di gennaio? Mi aspetto innesti da parte dei club che sono in lotta per le posizioni europee, ma niente di eclatante perché gennaio è difficile e i nomi costano. Ci saranno prestiti e scambi vari anche in Serie B, che ogni anno si rivela un campionato complicato”.