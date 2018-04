ESCLUSIVA TMW - A. Orlando: "Inter quadrata. E' il momento giusto per vincere"

© foto di DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

Sale l'attesa per la sfida dell'Inter contro la Juve, un match che per i bianconeri può valere lo scudetto. Ma è una sfida fondamentale anche per l'Inter, in chiave Champions. Angelo Orlando, ex centrocampista nerazzurro spiega. "Mi aspetto una bella vittoria, penso sia il momento giusto per ottenere un gran risultato. anche perchè in vista della Champions le altre camminano. C'è biagono di vincerw", dice a Tuttomercatoweb.com.

E' un'Inter che dà fiducia?

"Quella vista domenica scorsa è una squadra quadrata. Certo, la Juve è sempre la Juve ma sono fiducioso perché l'obiettivo è a portata di mano e i nerazzurri possono ulteriormente accendersi".

La Juve di adesso che stato d'animo avrà?

"E' reduce dalla batosta in Champions. E poi è arrivato il ko col Napoli che ha meritato di vincere. I bianconeri ci metteranno tutto il loro orgoglio per rialzarsi ma credo che di penderà molto dall'Inter. Se fa una grande gara...".

E' un'Inter che ha ritrovato anche qualche altro giocatore oltre ad Icardi...

"Icardi e Perisic sono fondamentali e hanno ritrovato il loro smalto. Mi piace molto anche Rafinha che ha passo e continuità".

In difesa occhi puntati su Skriniar...

"Giocatore eccezionale. Comanda la difesa, esce con i tempi giusti, forte di testa e veloce".

E' stato il migliore dell'Inter quest'anno?

"Mi piace anche Miranda però Skriniar in effetti è sempre stato concentrato e attento. Forse è stato davvero il migliore dei nerazzurri".