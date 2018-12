ESCLUSIVA TMW - Accardi: “Palermo, non cambia nulla. Bologna, attenti”

© foto di Federico De Luca

“Zamparini non ha lasciato il Palermo perché rimane come consulente”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato palermitano Beppe Accardi. “Tendenzialmente - dice Accardi - rimane tutto com’era prima. Cambia la proprietà ufficialmente ma sostanzialmente non cambia niente”. Futuro da scrivere per gli assistiti dell’agente palermitano, Andrea Accardi, Luca Fiordilino Carlos Embalo. “Embalo - continua Beppe Accardi - per adesso rimane a Palermo. Per quanto riguarda Accardi vedremo se riusciremo a trovare una sistemazione che possa garantirgli più spazio. Fiordilino invece - prosegue l’agente - resta in rosanero”.

Chiosa dedicata al momento del Bologna, con Pippo Inzaghi che traballa. “Sono cose che possono capitare. Vedo un Bologna che non sta rispettando le attese, sicuramente dovrà cercare di correre ai ripari il prima possibile perché poi diventa complicato. Bisogna stare attenti. Il Bologna comunque non ha bisogno di fare mercato, la squadra deve guardarsi fare quadrato. Mbaye? Resta in rossoblu”.