ESCLUSIVA TMW - Addamiano: "Jacquet, Chievo il top. Roma, riprendi Sanabria"

"Il Paraguay ha avuto per la qualificazione al Mondiale il match-ball contro il Venezuela, ma la tensione ha pagato. Hanno pagato questo obbligo di vincere, è un gruppo giovane. Hanno giocato questa gara con Sanabria come punta centrale, un '96. Non so quante squadre nazionali abbiano una squadra così giovane". Così Giuseppe Addamiano, esperto di calcio paraguaiano, in una intervista realizzata al Londra in occasione del WyScout Forum.

E' quella che sta nascendo la migliore generazione del Paraguay?

"La migliore generazione è stata quella del Mondiale del '98. Adesso il Paraguay ha accesso a più mercati e bisogna essere bravi anche a fare la carriera. Squadre come il Cerro Porteno, Olimpia, Libertad e Guarani hanno investito molto sul settore giovanile, hanno un programma specifico che sta contribuendo alla nascita di tanti talenti".

Che giocatore è Sandoval?

"Sandoval è un '99 che seguiamo e gestiamo da pochi mesi. Farà parlare di sé, è una punta centrale forte e tecnica. Ha già avuto minutaggio in prima squadra al Colon Santa Fé, ha segnato e si diverte a giocare con i grandi. E' comunitario e viene seguito molto dai club più importanti, soprattutto inglesi".

Jacquet arriverà in Italia a gennaio?

"E' un giocatore molto seguito e tutte le squadre che fanno scouting seguono centrali di difesa giovani. Ha fatto una stagione fenomenale. Chievo? In Italia viene seguito e quella clivense sarebbe una destinazione molto seguita. E' un club che permette di lavorare bene".

Possibilità di rivedere in Italia Estigarribia?

"Ci sono. Sta benissimo al Colon Santa Fé, ma Marcelo ci fosse una chiamata dall'Italia tornerebbe subito, pensa non sia finito il suo ciclo In Italia".

Consiglieresti alla Roma di riportare in Italia Sanabria?

"E' della sua generazione un top player. La Roma ha fatto bene a cederlo al Betis Siviglia per farlo giocare, ma consiglio loro di farlo tornare. E' un giocatore tecnico, versatile, già nel giro della nazionale e uno dei profili più importanti che c'è. Al Betis sono felici di averlo a Siviglia".

Chi consiglieresti tra i paraguaiani ai club italiani?

"Dico Jacquet in difesa e Miguel Almiron in avanti. Quest'ultimo somiglia a Bernardeschi, ha quella qualità ed è molto rapido. Mi piacerebbe vederlo in una squadra in grado di farlo giocare con continuità. E in un campionato più competitivo, anche se la MLS è una piattaforma cresciuta molto negli ultimi anni. Lo vedrei bene in Premiere League, è uno di quei giocatori che si muove tra le linee che non riesci a marcare. E' un mancino di difficile lettura tattica per i difensori avversari".