ESCLUSIVA TMW - Addio Maradona, Grassia: "Artisti come lui nascono forse ogni 100 anni"

Addio Maradona, Grassia: "Artisti come lui nascono forse ogni 100 anni"

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Filippo Grassia che ha raccontato vari aneddoti su Maradona: "E' stato il numero uno del calcio mondiale con Pelè, con il distinguo che Diego ha giocato in Europa. E non ha mai fatto parte dei grandissimi club. In Nazionale ha poi portato al successo una normale Argentina nel 1986 e in finale nel '90 una squadra che aveva ben quattro disoccupati. Bastava una sua azione per ripagare il prezzo del biglietto. Maradona è in cima con Pelè in un mio ideale podio e poi un gradino sotto ci sono Ronaldo, Messi e a pari merito Cruijff e Di Stefano. E' stato un artista del pallone, di quelli che nascono ogni 100 anni. Ha avuto una grande influenza a Napoli anche di tipo sociale: ha portato la città allo stesso livello del nord in senso geografico e non solo sportivo. Maradona ha permesso ai napoletani spesso tormentati dalla disoccupazione e altre problematiche, di sentirsi allo stesso livello di ciloro che abitano in regioni più fortunate2.

